تقرير فالصو ينشر مغالطات حول أخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24-خاص

نشرت منصة «فالصو» وهي منصة تقدم نفسها على أنها «منصة رقمية بحثية تعمل على مراقبة جودة المحتوي الصحفي في ليبيا، ورصد الأخلاقيات المهنية المتعلقة بخطاب الكراهية والتحريض ومكافحة الإشاعات والاخبار المضللة، وفقاً لمنهجية بحثية قائمة على المبادئ الأخلاقية لقيم الصحافة والإعلام الحر والمسؤول، وتهدف لتشجيع الجمهور الليبي على التبليغ والتحقق من المعلومات وسط تفشي ظاهرة الأخبار الكاذبة والمضللة» بحسب زعمها.

من هي منصة فالصو:

منصة «فالصو» يديرها المدون والناشط السوداني «جابر زين» الذي تم القبض عليه من قبل «جهاز المخابرات العامة» في طرابلس عام 2016 وتم إطلاق سراحه وترحيله في نوفمبر 2018؛ وفقًا لما نشرته بوابة الوسط واطلعت أخبار ليبيا 24 عليه.

انطلقت منصة فالصو بالتزامن مع اليوم العالمي لحرية الصحافة بتاريخ 3 مايو، بدعم من السفارة الألمانية وبالتزامن مع هذه المناسبة؛ أعلن المركز الليبي لحرية الصحافة في بيان مشترك مع السفارة الألمانية لدى ليبيا بتاريخ 4 مايو انطلاق منصة «فالصو» لرصد خطاب الكراهية والأخبار الزائفة في ليبيا، كأول منصة إلكترونية تعمل على رصد ما اسموها بـ [الإخلالات المهنية].

وأشار المركز إلى أن هذه الشراكة تهدف إلى تقوية جودة المحتوى الصحفي وتشجيع الجمهور الليبي على المساءلة الإعلامية والتحليل المبني على الحقائق ومحاربة الإشاعات وخطاب الكراهية بالمجتمع الليبي وصولاً لزيادة الوعي بأهمية الأخلاقيات المهنية للعمل الصحفي والإعلامي.

أعلن المركز الليبي لحرية الصحافة في 26 مايو عن البدء بنشر نتائج عمليات رصد ما اسموها بـ [الإخلالات المهنية]المُتعلقة «بخطاب الكراهية والأخبار الزائفة» في 15 وسيلة إعلامية ليبية وذلك للربع الأول للعام 2020من خلال منصة «فالصو».

وكالة أخبار ليبيا 24 تابعت بحرص شديد هذه النتائج، التي أوضحت وفق ما أسمته «فالصو» بـ «العداد الرقمي للإخلالات المهنية» احصائيات «الإخلالات المهنية» لوكالة أخبار ليبيا 24 في الربع الأول من عام 2020 [يناير –فبراير –مارس] حيث وصلت هذه الإخلالات وبحسب تقرير فالصو إلى 425 إخلال مهني موزعة بين الإخلالات المهنية حسب الأشكال الصحفية وحسب الجهات المستهدفة، وحسب تصنيف خطاب الكراهية والتغطية النزاعات المسلحة، وحسب منتج أو مصدر الخرق، وحسب تصنيف الأخبار الزائفة.

ومن مبدأ الشفافية؛ تقبل فريق عمل وكالة أخبار ليبيا 24 النتيجة بل واعتبروها نقطة لصالحهم تدفعهم للتغيير وتفادي الأخطاء و «الإخلالات» التي ذكرها تقرير فالصو والاستفادة منها في مسيرتنا المستقبلية، وحرصًا مِنا على الاستفادة من تجارب غيرنا، تواصل فريق عمل وكالة أخبار ليبيا 24 مع إدارة «فالصو» و المركز الليبي لحرية الصحافة لطلب تقرير مفصل عن الأخطاء والإخلالات التي أدعي تقرير فالصو أننا إرتكبناها، حيث لم يذكر تقرير فالصو هذه الإخلالات عبر المنصة و اكتفي بذكر عددها.

وعقب إرسال «فالصو» للتقرير المفصل على أداء أخبار ليبيا 24، واطلاع فريق العمل عليه وتحليل ومراجعته التقرير من قِبل فريق خبراء مختص من إعلاميين وخبراء إحصاء وقانونين وبمقارنة النتائج المعلنة التي لا تحتوي على تفاصيل أو روابط المواد الصحفية التي ادعت «فالصو» أننا ارتكبنا من خلالها «اخلالات مهنية» والتقرير المفصل الذي طلبنا من «فالصو» ارساله إلينا والذي يتضمن كل التفاصيل تبين (على سبيل المثال لا الحصر) الآتي:

وعليه وجب توضيح الآتي:

كذلك لاحظ فريق الخبراء الذين قام بتحليل التقرير المفصل حالات تكرار متعددة لروابط المواد الإعلامية التي تم رصدها.

علاوة على كل ما سبق فإنه وجب التنبيه أن ليبيا لا يوجد بها ميثاق شرف إعلامي، ولا نقابة للإعلاميين أو الصحفيين وأننا نعمل وفق ما يمليه علينا ضميرنا الإنساني والمهني؛ ووفقًا لما تفتضيه مصلحة ليبيا والمحافظة على وحدة تراب اراضيها. ونؤكد وأنه منذ انطلاقتنا مطلع عام 2014 عملنا قدر المستطاع على تفادي الخوض في أي أخبار أو تقارير تؤدي إلى صراع بين أي فئة كانت سواء مدن أو قبائل وغيرها.

كذلك؛ وجب التنويه أن وكالة أخبار ليبيا 24تواصلت مرة ثانية بتاريخ 1يونيو و بنفس الطريقة مع منصة فالصو لمعرفة إذا كان الرصد يتم عن طريق إدخال «كلمات مفتاحية» لبرمجيات [SOFTWARE] و يقوم البرنامج بالتالي بإدراج الخبر و التقرير ضمن المواد التي تنتهك معايير الصحافة؛ أم أن الرصد يقوم عبر فريق متخصص في الرصد يقوم بتحليل الاخبار و التقارير و من ثم إدراجها ضمن المواد التي تنتهك معايير الصحافة لكن منصة فالصو لم تجاوب على استفسارنا الأمر الذي أخر صدور تقريرنا هذا حتي هذه اللحظة؛ ما يترك علامة استفهام كبيرة لدي فريق عمل وكالة أخبار ليبيا 24حول جدية المشروع في الأساس.

تقرير منصة فالصو للربع الأول من سنة 2020 استثني عدد من وسائل إعلامية مهتمة بالشأن الليبي نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر «بوابة الوسط»، «صدي ليبيا» موقع «The Libya Observer» الأمر الذي يثير تساؤلات عدة لدينا.

«فالصو» اتهمت عبر منصتها وكالة أخبار ليبيا 24بتغيير اسم الصفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسوك”وهو ما يعني ضمنيًا خداع الجمهور وفي الحقيقة هذا أمر عاري تماماً عن الصحة؛ ما قمنا به نحن هو اضافة الحروف اللاتينية لأسم الوكالة «Akhbarlibya24» للاسم الأصلي الذي لم يتم أبدًا تغيره؛ والغرض من اضافة الحروف اللاتينية لاسم الوكالة هو تسهيل البحث عنها للمهتمين بالشأن الليبي الغير ناطقين بالعربية؛ وباعتبار أنه لا يخفي عن أحد أن وكالتنا هي أحد أهم مصادر الأخبار حول ليبيا إقليميًا ودوليًا.

منصة «فالصو» ادعت أن موقع وكالة أخبار ليبيا 24على الشبكة العنكبوتية هو «موقع غير آمن للتصفح بحسب موقع [scamadviser] بنسبة 50% أي يمكن أن يكون موقع احتيال» وفق وصفهم؛ و بالرغم أننا نعتبر هذه التهمة طعن و تشويه سمعه غير مقبول و مرفوض تمامًا نستنكره و ندينه من أشخاص نعتبرهم زملاء مهنة؛ إلا أنه من الممكن التأكد من أن موقعنا و وفقًا لنفس الموقع الذي استندت عليه منصة «فالصو» موقع آمن للاستخدام بنسبة 100%.

المنصة ذكرت أيضًا أن وكالة أخبار ليبيا 24 تبث من بنغازي ومدن أخرى حول العالم، ومع أن هذا شيء إيجابي نطمح للوصول إليه؛ لكنه غير صحيح، إدارة تحرير وكالة أخبار ليبيا 24 في بنغازي ولدينا مراسلين في عدة مدن ليبية نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر طبرق ودرنة والمرج وبنغازي وسرت ومصراته وزليتين وترهونة وطرابلس وسبها، ونحتفظ كسياسة تحرير على ذكر أسماء المراسلين لدواعي أمنية وعلى استعداد تام لتقديمها لجهات الاختصاص؛ لكننا لا نبث من مدن اخرى حول العالم.

و الأهم من كل هذه الادعاءات؛ فإن منصة فالصو اهتمتنا بعدم شفافية التمويل بدون أن تُكلف نفسها بمخاطبتنا للسؤال عن تمويلنا؛ و لو فعلت لكنا جاوبناها أن فريق وكالة أخبار ليبيا 24 يقوم بإنتاج مواد و خدمات اعلامية مختلفة؛ نذكر منها (صور -فيديوهات -تقارير -انتاج محتوى-تغير هوية بصرية -صناعة هوية بصرية) لجهات إعلامية مختلفة بمقابل مادي يمكننا من مواصلة عملنا، و إذ نعلن أننا لا نقبل أي دعم أجنبي و / أو تمويل سياسي؛ فأننا على استعداد كامل و تام لتقديم ما يُفيد و يوضح مصادر دخلنا لجهات الاختصاص المحلية.

وبناء على ما سبق من مغالطات واتهامات وتشويه وتشتيت؛ وباعتبار أننا في بلد تسيطر فيه المليشيات المسلحة على عدة مدن، فأننا نرى أن تقرير فالصو ومعلوماتها عنا من شأنه أن يعرض فريق عمل وكالة أخبار ليبيا 24للأذى الذي قد يصل حد القتل، عليه نطالب المنصة «فالصو» بمراجعة تقريرهم ومعلوماتهم عنا.

كما أننا أيضًا نطالب الداعمين لهذا المشروع التأكد من صحة تقارير فالصو والآلية التي تتم بها، ونضعهم أمام مسؤولياتهم في دعم منصة إعلامية صدر عنها تقرير يحمل مغالطات واتهامات من شأنها تعريض العاملين في الموقع وذويهم إلى القتل.

أخيرًا؛ ما يهمنا هو جمهورنا الكريم الذي نؤمن بحقه الكامل في معرفة حقيقة الوضع في ليبيا، وهو ما دفعنا لتوضيح هذه المغالطات والاتهامات والتشويه والتشتيت؛ وإذ أننا نوضح أن فريق عمل أخبار ليبيا 24ينأى بنفسه عن الخوض في هذه المهاترات وأن هذا التقرير المفصل سيكون أول وأخر تقرير لنا بالخصوص؛ نؤكد احقيتنا الكاملة وجاهزيتنا التامة للجوء إلى القضاء الدولي والمحلي أو الدولي و المحلي معًا للرد عن أي تحرش أخر.

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