وكيل «تعليم الوفاق» يتابع تنفيذ خطة إعداد الأسئلة الاسترشادية

تابع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق، عادل جمعة، اليوم الخميس مع مديري مراكز المناهج التعليمية والامتحانات ومصلحة التفتيش التربوي والمركز العام للتدريب، وأعضاء لجنة العودة المدرسية ومستشار الوزير وأمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، خطة الوزارة لإعداد الأسئلة الاسترشادية.
وخصص الاجتماع، الذي عُقد بديوان الوزارة بالهاني، لتحديد وتوزيع المهام بين جميع الإدارات والمصالح التابعة للوزارة لإعداد الأسئلة الاسترشادية، ووضع تصور لكيفية عرضها تلفزيونيًا، وباستخدام المنصة التعليمية بما يسمح للطلاب اختبار قدراتهم وقياس مستوياتهم استيعابهم الدروس، حسب بيان لوزارة التعليم.
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وأكد الوكيل أن الأسئلة الاسترشادية ستشمل كل السنوات الدراسية، لافتة إلى استهدافها مساعدة الطلاب والتلاميذ على التحصيل العلمي بالحد المقبول في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد».
وشدد على أن وزارة التعليم لن «تخدع تلاميذها وطلابها وتفاجئهم بأسئلة مختلفة، إذ ستكون الامتحانات من خلال الأسئلة الاسترشادية فقط».
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