البريقة تعتزم إنتاج زيوت محركات البنزين “الثريا والزهرة”

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط، إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الوطنية للنفط، الخميس، عن عزمها طرح زيوت محركات لسيارات البنزين بأنواع مختلفة لتغطية الطلب في السوق المحلية بجودة وأسعار منافسة.

وأوضحت البريقة، في منشور عبر حسابها بموقع “فيسبوك”، أن فئة الزيوت المرتقب ضخها للسوق المحلية ستشمل علامة “الثريا 20w/50 “، و”الزهرة 40″، مؤكدة فتح باب الحجوزات أمام كافة التجار الراغبين في الحصول على منتجات البريقة على أن يتم التنسيق مع إدارة المبيعات.

وكانت السوق المحلية طيلة السنوات الماضية شهدت تدفق زيوت محركات للسيارات مغشوشة تسببت في أضرار وخسائر مادية جسيمة للمواطنين.

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