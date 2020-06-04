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«صنع الله»: نأمل رفع «الحصار الظالم» عن النفط من قبل «الشرذمة المارقة»

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

اجتمع رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله اليوم الخميس بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس ، بعميد بلدية يفرن حسين كافو.

وبحسب بيان لـ”صنع الله”، تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم بلدية يفرن ، حيث ستقوم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وضمن برامج الاتفاقية الموقعة مع ائتلاف شركة ريبسول الاسبانية ، بتنفيذ عدد من المشاريع في البلدية والتي تتعلق بحل مختنق نقص الموارد المائية، والذي يتضمن حفر بئر للمياه ، وانشاء خزان تجميع ، وصيانة لخزانات المياه القائمة داخل البلدية.

واكد “صنع الله” في هذا الصدد بأنه بالرغم من كل التحديات و شح الميزانيات، نتيجة الاغلاقات غير القانونية لمنابع النفط، الا ان المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بكل ما بوسعها ، وبما توفر لديها من إمكانيات لتقديم الدعم اللازم خاصة في حل بعض المختنقات الطبية بمستشفى يفرن العام بعد رفع الحصار الظالم المفروض على انتاج و تصدير النفط من قبل شرذمة مارقة، على حد قوله.

وحضر الاجتماع كل من، حسين كافو عميد بلدية يفرن، وأعضاء المجلس البلدي، سعيد ابوقصيعة ، و أسامة الحاج ، والدكتور خالد الشماخي نائب مدير مركز الأمراض السارية، بالإضافة الى محمد ابوسويدر من مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية، وعن المؤسسة الوطنية للنفط حضر كل من ، مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة، و فتحي مادي مدير إدارة الاستثمار.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كلب ياكل بالبلاش من فلوس النفط ويسب في الليبيين باريت يتم تصفيته هالكلب في احدى شوارع طرابلس هالكلب اللي ياكل بالبلاش من النفط ويمد في لسانه على الليبيين الشرفاء اللي سكروا النفط..يجب منع هالكلاب من النفط ولو بتفجير الانابيب وتدمير البنية التحتية النفطية هالكلاب يصرفوا في النفط ويقتلوا ويخطفوا ويعذبوا في الليبيين 9 سنوات وكله من النفط

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