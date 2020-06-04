«صنع الله»: نأمل رفع «الحصار الظالم» عن النفط من قبل «الشرذمة المارقة»

اجتمع رئيس مجلس الإدارة مصطفى صنع الله اليوم الخميس بمقر المؤسسة الوطنية للنفط بالعاصمة طرابلس ، بعميد بلدية يفرن حسين كافو.

وبحسب بيان لـ”صنع الله”، تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات التي تهم بلدية يفرن ، حيث ستقوم إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، وضمن برامج الاتفاقية الموقعة مع ائتلاف شركة ريبسول الاسبانية ، بتنفيذ عدد من المشاريع في البلدية والتي تتعلق بحل مختنق نقص الموارد المائية، والذي يتضمن حفر بئر للمياه ، وانشاء خزان تجميع ، وصيانة لخزانات المياه القائمة داخل البلدية.

واكد “صنع الله” في هذا الصدد بأنه بالرغم من كل التحديات و شح الميزانيات، نتيجة الاغلاقات غير القانونية لمنابع النفط، الا ان المؤسسة الوطنية للنفط ستقوم بكل ما بوسعها ، وبما توفر لديها من إمكانيات لتقديم الدعم اللازم خاصة في حل بعض المختنقات الطبية بمستشفى يفرن العام بعد رفع الحصار الظالم المفروض على انتاج و تصدير النفط من قبل شرذمة مارقة، على حد قوله.

وحضر الاجتماع كل من، حسين كافو عميد بلدية يفرن، وأعضاء المجلس البلدي، سعيد ابوقصيعة ، و أسامة الحاج ، والدكتور خالد الشماخي نائب مدير مركز الأمراض السارية، بالإضافة الى محمد ابوسويدر من مؤسسات المجتمع المدني بالبلدية، وعن المؤسسة الوطنية للنفط حضر كل من ، مختار عبد الدائم مدير إدارة التنمية المستدامة، و فتحي مادي مدير إدارة الاستثمار.