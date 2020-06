أعلن المركز الإعلامي لغرفة عمليات الجيش، الخميس، سيطرة اللواء التاسع وكتيبة 210، على منطقة فم ملغه المدخل الغربي لمدينة ترهونة مرة أخرى بعد استعادتها من قوات الوفاق.

