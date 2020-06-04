المستشار صالح يطالب المركزي بصرف ميزانية للحكومة لخدمة المواطنين

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح اليوم في مدينة القبة محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف امراجع غيث.

وحسب المستشار الإعلامي لرئيس المجلس عبد الحميد الصافي فقد وجه المستشار صالح تعليماته لمحافظ المصرف المركزي بصرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة الليبية ليتسنى لها العمل على تقديم الخدمات للمواطنين خلال الوقت الراهن، مشددا على ضرورة تقنين الصرف والرقابة عليه ليتم صرفه في أوجهه بما يحقق الخدمة لكافة المواطنين.

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