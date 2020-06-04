عقيلة صالح يدعو المصرف المركزي بالبيضاء لصرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة الليبية

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دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح مصرف ليبيا المركزب البيضاء بصرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة الليبية، ليتسنى لها العمل على تقديم الخدمات للمواطنين خلال الوقت الراهن.

جاء ذلك خلال اجتماع صالح بمدينة القبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي علي الحبري، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير الوزارة السيد أمراجع غيث.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، حميد الصافي، “إن عقيلة صالح، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي بصرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة الليبية، ليتسنى لها العمل على تقديم الخدمات للمواطنين خلال الوقت الراهن”، مشيرًا إلى تشديد رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة إيجاد حلول للصرف على أبواب الميزانية العامة الضرورية ومن بينها تسديد كافة الالتزامات السابقة على المشاريع القائمة، وكذلك لتسيير احتياجات القطاعات الحيوية.

وأضاف الصافي، أن هذه الدعوة جاءت بعد لقاء رئيس مجلس النواب اليوم لخميس مع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني.

وأوضح الصافي، أن رئيس مجلس النواب أكد لمصرف ليبيا المركزي على ضرورة تقنين الصرف والرقابة عليه ليتم صرفه في أوجهه بما يحقق الخدمة لكافة المواطنين.

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