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السراج يبحث مع السفير الأميركي لدى تركيا مستجدات الوضع في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الخميس، على هامش زيارته لتركيا مع سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى انقرة، ديفيد ساترفيلد.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق في بيان منشور على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن السراج بحث مع ساترفيلد مستجدات الوضع في ليبيا، وكذلك «العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها».

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واستقبل الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، اليوم الخميس، السراج  في مجمع الرئاسة بالعاصمة أنقرة؛ لبحث آخر المستجدات على الساحة الليبية. وعقد السراج وإردوغان عصر اليوم، مؤتمرًا صحفيًا مشتركا أوضح خلاله العديد من المواقف عقب محادثات.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليق

  • Amasage to Amrica
    لماذا امريكا تبحث عن عداء ليبيا والعرب لها !!؟؟

    بوقوفها مع اللص اردوغان لص البترول المعروف بسوابقه الوقحة في قبرص
    وتنقيبه بوقاحة وغير اكتراث وهو يسرق
    في بلاد ليس له حق بها
    وطبعا يتكيء علي امريكا
    وحينما هاجت اوروبا في وجهه بسبب تنقيبه في المياة القبرصية
    استحتامريكا التي تعلم اوربا ان هذا اللص لا يفعل ذلك الا بإذنها
    وقال لامريكا علي فكرته الشيطانية بان ليبيا ميراث اجداده اللصوص
    وطبعا هو دائما يقول لا افعل شيء قبل ان استأذن امريكا !
    وامريكا من الخلف تزوده بالسلاح
    و بطائرات مسيرة
    وفي شهر مايو 2020/5 جاءت طائرة التجسس الامريكية من اليونان لتحدد المواقع وتربط طائرات اردوغان المسيرة المصنعة امريكيا ويدعي بانها تركية الصنع ربطوها بأقمار امريكا الصناعية لتستطيع ان تطير بعيدا بتوجيه قمري وليس يدوي بالريموت
    لتستطيع ضرب المدنيين العزل وقتلهم
    وقتل الاطفال والشيوخ والنساء
    بل وضرب اقواتهم اليومية
    لماذا ياامريكا الا تستحي من العرب الذين يعطوكي بترولهم بازهد الاسعار؟؟
    وانت تعطيهم سلاح بدل المال
    ليظلوا في دوامة الحروب
    وتصبح مقايضة بترول مقابل سلاح
    انت تاتي لليبيا برضاء اهلها ويتعاونوا معكي برضاء شعبها وقيادتها الحقيقة وبالاصول
    اما ان تأتي بدون شرف لليبيا
    وانت تركبين الحمار اردوغان اللص الدولي
    العثماني الذي يكرهه الليبين والعرب
    وبدلا من تعاملكم مع المشير خليفه حفتر والمستشار عقيله صالح
    تتعاملوا مع الاخواني السراج السراق لاموال الليبين ومحول اموالها لاردوغان ووالسراج المنتهي صلاحيته في 27/12/2017
    واسقطه الشعب الليبي فهذا سيولد كراهيه الشعب وحربا ضدكم
    يامريكا
    أأمروا اللص اردوغان بالعودة ادراجه لتركيا
    كما فعلتم معه في تنقيب بترول قبرص
    واتركوا الشعب الليبي وجيشه يرتب
    البيت الليبي بدون قواعد للروس او الاتراك ويعيش الديمقراطية
    كباقي شعوب العالم
    فلا تتزرع امريكا بان الروس يريدون عمل قواعد بليبيا
    ولكن الروس لم يطلبوا ذلك ولا حتي الشعب والجيش طلب ذلك ولا يريد ذلك
    رجاء ياامريكا لا تبحثي عن عداء العرب
    وابحثي عن صداقتهم
    والتعاون المثمر
    واتركوا سياسة اختلاق الحروب
    والصيد في الماء العكر
    حتي لايعكر الله صفو حياتكم
    والسلام

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