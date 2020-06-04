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مبعوث «أردوغان»: سياستنا في ليبيا أتت ثمارها

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

رأى مبعوث الرئيس التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، أن السياسية المبدئية التي اتبعتها بلاده في ليبيا، أتت ثمارها، موضحًا أنه تم القضاء على المخاطر الأمنية التي قد تواجه العاصمة طرابلس، على حد قوله.

وذكر في سلسلة تدوينات له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” رصدتها “الساعة 24”، أن الشعب الليبي سطّر “مقاومة تاريخية” أمام حفتر، ما تسبب في القضاء على المخاطر الأمنية التي قد تواجه طرابلس، وفق تعبيره.

وأردف مبعوث الرئيس التركي، أن ما وصفها بـ”الانتصارات” التي حققتها حكومة الوفاق “حليفة تركيا”، أدت إلى انشقاقات في صفوف خليفة حفتر، فيما فشلت مساعي القوى الخارجية الداعمة له، على حد زعمه.

وزعم أنه يتم الاقتراب يومًا بعد الآخر، من الحل السياسي الشامل على أرضية مدنية وديمقراطية في ليبيا، مؤكدًا أنه ستتم إعادة إنشاء الدولة الليبية من جديد على أسس مدنية وديمقراطية، وأنه لن يكون هناك مكان في مستقبل ليبيا للانقلابات الملطخة بالدماء، – حسب قوله.

وفي ختام حديثه، استفاض أنه تبخرت آمال الساعين لتأسيس حكم عسكري في ليبيا من خلال حفتر، مُختتمًا: “على هذه القوى أن تسلم لعزيمة وإصرار الشعب الليبي، وإلا ومما لا شك فيه أن الشعب الليبي والدولة الليبية هم من سيتخذوا القرار بشأنهم”.

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طرابلس ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • اى ثمار ياحمار واى شعب ليبى يقاتل الجيش الوطنى انهم مرتزقة من سوريا وتنظيمات ارهابية من الخوان وشورى درنة وبنغازى مطرودين من هناك فالشعب الليبى يدعم الجيش الوطنى فى جهاده ضد مؤامرة دولية قذرة بدعم امربكى روسى صرحوا لاردوغان بان يقوم بدور قذر يرقى لجريمة حرب فى القانون الدولى وموثق بنقل اسلحة ومرتزقة فى طائرات وسفن مدنية علنا ولو فعل ذلك اى دولة داعمة للجيش الوطنى لقامت الدنيا ولم تقعد !!!

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  • مثل اى اخوانى حقير يتنفس الكذب ولكن الحقائق على الارض ترد عليه فاين الحكم العسكرى فى المناطق التى يسيطر عليها الجيش حيث يوجد حكومة مدنية بقيادة عبدالله الثنى نال ثقة مجلس النواب ولو كان هناك حكم عسكرى لقام باقالته وتعيين لواء رئيسا للوزراء ومجلس عسكرى لادارة البلاد وهذا لم يحدث وان شاء الله رغم انف الخوان واردوغان خليفة حفتر هو رئيس ليبيا القادم عبر الصندوق الانتخابى ليقود دولة مدنية ديمقراطية بينما السراج يغتصب السلطة بدعم من المليشيات بالمخالفة لاى اتفاق ورغم رفض نواب الشعب الليبى له ويوقع اتفاقيات ليس من حقه ولا يحصل على موافقة نواب الشعب الليبى فاين الدولة المدنية ياخرفان

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