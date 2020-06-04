‏ فرض حظر التجوال في ثلاثة بلديات متجاورة بمنطقة الجنوب

عقد عمداء البلديات اوباري والغريفة وبنت بية اجتماعا بحضور رئيس ديوان المحاسبة ومديرية امن اوباري ولجان الازمة بالبلديات المذكورة ولجان الرصد والاستجابة ومدير مستشفى اوباري العام المكلف ومدراء المراكز الصحية بالمنطقة وجمعية الهلال الاحمر ورئيس اتحاد مؤسسات المجتمع المدني.

تركز الاجتماع على مناقشة توحيد الجهود لبلديات المنطقة وتسخير كافة امكانياتها لمقرات العزل والايواء ودعمها بكل التجهيزات الطبية التي تساعدها على مجابهة فيروس كورونا المستجد بمختلف مناطق الوادي.

وتطرق الاجتماع ايضا الى ضرورة دعم مديرية امن اوباري بكل ما يلزم من امكانيات بغية تطبيق اجراءات فرض حظر التجول بجميع المناطق اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة التاسعة صباحا باستتناء الحالات الطارئة وسيارت نقل البضائع.

تم الاتفاق على وضع خطة امنية لمتابعة المداخل الرئيسية من ناحية المدخل الشرقى و الغربي لمنطقة الوادي وحصر كل الوافدين للمنطقة لتفادي خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخلص الاجتماع الى متابعة اللجان الطبية بجميع البلديات من قبل جهاز الرقابة الادارية وذللك من خلال تقديم تقارير توضح الية عمل هذه اللجان وفق ما تم الاتفاق عليه بمحضر الاجتماع بذات الخصوص.