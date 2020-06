العليا لمكافحة كورونا توصي باستمرار الإغلاق الكامل لمدن الجنوب 10 أيام إضافية

أوصت

اللجنة العليا لمجابهة جائحة فيروس كورونا، الخميس، في اجتماعها الثلاثون وبحضور رئيس اللجنة العلمية

الاستشارية، بالاستمرار في إغلاق مدن الجنوب بشكل كامل لمدة 10 أيام إضافية.

كما

أوصت اللجنة في بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”

فيسبوك”، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

غير المعتمدة بتمديد حظر التجول الجزئي على

أن يكون من الساعة الـــ 8 مساءا حتى الــ 6 صباحا, مع الالتزام بضرورة ارتداء الكمامات

التنفسية.

ودعت

أصحاب المكاتب الاستشارية ومكاتب المحاماة ومحرري العقود وأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية

الفردية بمواصلة أعمالهم والمتمثلة في المحال الصغيرة والمشاريع الصغرى مع ضرورة الالتزام

بقواعد وارشادات التباعد الجسدي.

وأكدت

اللجنة في توصياتها الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح ووسائل النقل الجماعي.

وبخصوص

المصارف أوصت اللجنة بافتتاحها من الساعة الــــ 8 صباحا حتى الـــ 2ظهرا مع استخدام

صفحات التواصل الاجتماعي لتحديد مواعيد السحب لكل مواطن لمنع الإزدحام

جاء

في نص البيان أيضا تفعيل دورمأموري الضبط القضائي ( الحرس البلدي و الشرطة ) في تطبيق

الحظر في جميع أنحاء البلاد مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مع مخالفي التدابيرالاحترازية,

مع ضرورة العمل بمدونة السلوك المرفقة والصادرة عن اللجنة العلمية الاستشارية والمتعلقة

بمحلات المواد الغذائية الصغيرة والمصارف ومحطات الوقود والمخابز.

وناقشت

اللجنة العليا في اجتماعها أيضا الإجراءات الوقائية وتوصيات اللجنة العلمية الاستشارية

للمصلين، أثناء عودة افتتاح المساجد أمامهم

بدءً من الثلاثاء المقبل.

