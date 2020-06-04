بحث احتياجات بلدية غات لمجابهة كورونا

عقد بديوان المجلس البلدي اجتماعا موسع خصص لمناقشة احتياجات بلدية غات لمجابهة كورونا كوفيد 19.

وضم الاجتماع المجلس البلدي غات ورئيس لجنة مجابهة أزمة كورونا ومدير مستشفى غات العام ومدير مديرية الأمن غات ومدير إدارة الخدمات الصحية ومدير شركة خدمات النظافة وعدد من حكماء وأعيان بلدية غات.

واكد المشاركين في الاجتماع توحيد الجهود من أجل مواجهة خطر فايروس كورونا المستجد، وسبل توفير الاحتياجات الأساسية للقطاع الصحي والوقود للبلدية وأيضاً توفير مواد التعقيم والكلور لفرق الرش بشركة خدمات النظافة.

وتطرق الإجتماع لإجراءات فرض حظر التجول بالبلدية وبذل مزيد من الجهود لتسيير دوريات متحركة للأجهزة الأمنية داخل وحول البلدية

لتنفيذ.