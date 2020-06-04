توصية بتمديد “الإغلاق الكامل” في الجنوب 10 أيام

أوصت اللجنة العليا لمجابهة فيروس كورونا، برئاسة وكيل وزارة الداخلية بحكومة الوفاق العميد خالد مازن، باستمرار الإغلاق الكامل لمدن الجنوب لمدة 10 أيام إضافية واستمرار الحظر داخل المدن كافة دون استثناء تحت إجراءات أمنية مشددة.

كما أوصت اللجنة في رسالة وجهتها إلى المجلس الرئاسي بتمديد حظر التجول الجزئي على أن يكون من الساعة الـ8 مساء حتى الـ6 صباحا، مع ضرورة إلزام المواطنين بارتداء الكمامات.

وسمحت اللجنة العليا في توصياتها لأصحاب الحرف والأنشطة الاقتصادية الفردية بمواصلة أعمالهم والمتمثلة في المحال الصغيرة والمشاريع الصغرى مع ضرورة الالتزام بقواعد وإرشادات التباعد الاجتماعي.

وأكدت اللجنة في توصياتها الاستمرار في إغلاق صالات الأفراح ووسائل النقل الجماعي. كما ناقشت الإجراءات الوقائية للمصلين عقب عودة افتتاح المساجد بدءا من الثلاثاء المقبل.

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