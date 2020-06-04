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المبعوث التركي: آمال تأسيس حكم عسكري في ليبيا “تبخرت”

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب عن حزب العدالة والتنمية أمر الله إيشلر، إن سياسة أنقرة التي اتبعتها في ليبيا قضت على المخاطر الأمنية التي تواجه العاصمة طرابلس.

وأشار إيشلر إلى أن الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق حليفة تركيا، بحسب وصفه، أدت إلى انشقاقات في صفوف الجيش الوطني، فيما فشلت مساعي القوى الخارجية الداعمة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأضاف المبعوث التركي أن الحل السياسي الشامل المبني على أرضية مدنية وديمقراطية في ليبيا بات قريبا، ذاكرا بأنه ستتم إعادة إنشاء الدولة من جديد بعد أن تبخرت آمال الساعين لتأسيس حكم عسكري في ليبيا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • كذاب اشر مثل المعتوه فالاماكن التى حررها الجيش يديرها حكومة عبدالله الثنى الذى نال ثقة مجلس نواب الشعب منذ ست سنوات فلو كان هناك حكم عسكرى لاقال الحكومة المدنية وعين حاكم عسكرى ويكفى ان القائد الاعلى للجيش الوطنى هو رئيس مجلس النواب اعلى شخصية منتخبة فى البلاد بينما الاراضى المحتلة يغتصب السلطة بها السراج دون نيل ثقة النواب ودون اداء اى قسم دستورى ودون تطبيق اتفاق الصخيرات بان يكون القرار بالتوافق يين الاعضاء التسعة للمجلس الرئاسى لتعلم انك حمار ولا تفهم معنى الدولة المدنية التى تخترم ارادة الشعب وليست الدولة اللخوانية الداعشية العثمانية الصهيونية !!

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  • رغم انف الخوان سيختار الشعب الليبى من خلال الصندوق وبكامل ارادته خليفة حفتر رئيسا لدولة مدنية عربية ديمقراطية فى الوقت الذى سيسقط الشعب التركى اوردغان كلب الامريكان !!

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