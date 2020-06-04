المبعوث التركي: آمال تأسيس حكم عسكري في ليبيا “تبخرت”

قال المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب عن حزب العدالة والتنمية أمر الله إيشلر، إن سياسة أنقرة التي اتبعتها في ليبيا قضت على المخاطر الأمنية التي تواجه العاصمة طرابلس.

وأشار إيشلر إلى أن الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق حليفة تركيا، بحسب وصفه، أدت إلى انشقاقات في صفوف الجيش الوطني، فيما فشلت مساعي القوى الخارجية الداعمة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.

وأضاف المبعوث التركي أن الحل السياسي الشامل المبني على أرضية مدنية وديمقراطية في ليبيا بات قريبا، ذاكرا بأنه ستتم إعادة إنشاء الدولة من جديد بعد أن تبخرت آمال الساعين لتأسيس حكم عسكري في ليبيا.

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