المبعوث التركي: آمال تأسيس حكم عسكري في ليبيا “تبخرت”

قال المبعوث التركي إلى ليبيا، والنائب عن حزب العدالة والتنمية أمر الله إيشلر، إن سياسة أنقرة التي اتبعتها في ليبيا قضت على المخاطر الأمنية التي تواجه العاصمة طرابلس.
وأشار إيشلر إلى أن الانتصارات التي حققتها حكومة الوفاق حليفة تركيا، بحسب وصفه، أدت إلى انشقاقات في صفوف الجيش الوطني، فيما فشلت مساعي القوى الخارجية الداعمة لقائد الجيش الوطني المشير خليفة حفتر.
وأضاف المبعوث التركي أن الحل السياسي الشامل المبني على أرضية مدنية وديمقراطية في ليبيا بات قريبا، ذاكرا بأنه ستتم إعادة إنشاء الدولة من جديد بعد أن تبخرت آمال الساعين لتأسيس حكم عسكري في ليبيا.
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