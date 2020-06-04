تخصيص العيادة النموذجية بالقرضة لفحص المشتبه في إصابتهم بـ«كورونا» في سبها

اختار الفريق الطبي للطوارئ التابع لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني العيادة النموذجية بمنطقة القرضة في سبها مكانا لإجراء الفلترة والفحص وأخذ المسحات لأي حالة يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقديم الاستشارة الطبية للمترددين عليها للفحص.

وقال رئيس الفريق الطبي للطوارئ، الدكتور أسامة محمد على السنوسي لـ«بوابة الوسط» إن اختيار العيادة النموذجية بمنطقة القرضة جاء لموقعها الاستراتيجي في المدينة ووجود التجهيزات المختبرية بها والعناصر الطبية المساعدة إلى جانب سهولة الوصول إليها من قبل المواطنين.

وأضاف عضو فريق الطوارئ، صالح مسعود لـ«بوابة الوسط» أن العيادة استقبلت قرابة 50 شخص جرى فحصهم، عن طريق توجيه عدة أسئلة للشخص وبناء على إجاباتها يجري سحب عينة من الدم وتحليلها ليتقرر ما إن كان يحتاج إلى أخد المسحة أم لا، مؤكدا أن الفريق يعمل بشكل عادي وطبيعي دون عراقيل.

يشار إلى أن الفريق الطبي الأول لمواجهة كورونا الذي أرسلته وزارة السحة بحكومة الوفاق الوطني، وصل إلى مدينة سبها بعد ازدياد حالات الإصابة بالفيروس التي وصلت إلى ما يزيد عن 70 حالة، حسب بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

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