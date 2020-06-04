كاجمان يبحث مع النجار الوضع الصحي في الجنوب

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، مع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار عددا من المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل في المركز.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها كاجمان إلى المركز لمتابعة الخطوات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وناقش الجانبان الوضع الصحي في الجنوب بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في سبها، والخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لتوفير الإمكانات والفرق الطبية لدعم فرع المركز في سبها لاحتواء الموقف.

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