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كاجمان يبحث مع النجار الوضع الصحي في الجنوب

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بحث النائب بالمجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان، مع رئيس المركز الوطني لمكافحة الأمراض الدكتور بدر الدين النجار عددا من المشاكل والصعوبات التي تعترض سير العمل في المركز.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها كاجمان إلى المركز لمتابعة الخطوات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

وناقش الجانبان الوضع الصحي في الجنوب بعد ارتفاع أعداد المصابين بالفيروس في سبها، والخطوات التي اتخذتها وزارة الصحة لتوفير الإمكانات والفرق الطبية لدعم فرع المركز في سبها لاحتواء الموقف.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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