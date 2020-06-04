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الخارجية الروسية: إرهابيون في صفوف قوات الوفاق

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، الخميس، وجود إرهابيين في صفوف المجموعات المسلحة في ليبيا.

وعبّرت، زاخاروفا، عن قلقها إزاء مستجدات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة على أيدي المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.

وتابعت زاخاروفا بأن صفوف مقاتلي الوفاق تضم مسلحين تم نقلهم من سوريا، بمن فيهم عناصر من “جبهة النصرة” المدرجة من قبل مجلس الأمن على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي تنشط الآن تحت تسمية جديدة هي “هيئة تحرير الشام”، محذرة من أن الهدنة الإنسانية التي أعلنها الجيش الوطني على خلفية جائحة كورونا تشهد انتهاكات مستمرة، من قبل الجماعات المسلحة.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • ليبيا اَهلها مسلمين ودينها الرسمي هو الاسلام – ولا يوجد فيها ارهابيون على الإطلاق –
    وكذاك يوجد في ليبيا مسلمين من كل إنحاء العالم – منذ عهد الجماهيرية العظمى .
    يوجد في ليبيا –
    مسلمين من الصين – ومسلمين من اندونسيا – ومسلمين من البوسنة والهرسك – ومسلمين من الهند – ومسلمين من كوريا – ومسلمين من روسيا – ومسلمين من وسط افريقيا – ومسلمين من جميع الدول العربية –
    ولكن المشكلة في التدخلات القطرية والسعودية التي تجلب المرتزقة من دول عربية – مثل السودان واقبلط مصر – والشيعة السوريين العلوية والشيعة المصريين – واليهود المصريين واليهود التونسيين العاءدون من إيطاليا – وهم الارهابيون الحقيقيون – والمخربين والذين يسرقون الاثار الليبية ويحاولون تخريب موسسات الدولة باشراف اماراتي قطري .
    فلماذا تتركون هولاء المفسدين الذين يتدخلون في شءون البلاد وهم ليسوا منها – وتتهمون الآخرين المسالمين المدافعين عن ارضهم ..؟!!!

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  • ليبيا دينها الرسمي والاساسي هو الاسلام . ولا يوجد فيها إرهابيون سوى من قطر .

    youtube.com/watch?v=NkBeYh7-xWM

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