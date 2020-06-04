الخارجية الروسية: إرهابيون في صفوف قوات الوفاق

أكدت الخارجية الروسية على لسان المتحدثة باسمها، ماريا زاخاروفا، الخميس، وجود إرهابيين في صفوف المجموعات المسلحة في ليبيا.

وعبّرت، زاخاروفا، عن قلقها إزاء مستجدات الوضع في ليبيا، مشيرة إلى ارتفاع عدد الجرائم المرتكبة على أيدي المجموعات المسلحة في المنطقة الغربية.

وتابعت زاخاروفا بأن صفوف مقاتلي الوفاق تضم مسلحين تم نقلهم من سوريا، بمن فيهم عناصر من “جبهة النصرة” المدرجة من قبل مجلس الأمن على قائمة التنظيمات الإرهابية، وهي تنشط الآن تحت تسمية جديدة هي “هيئة تحرير الشام”، محذرة من أن الهدنة الإنسانية التي أعلنها الجيش الوطني على خلفية جائحة كورونا تشهد انتهاكات مستمرة، من قبل الجماعات المسلحة.

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