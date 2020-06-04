طيران تركي مسير يقتل أفرادا من عائلة واحدة بمنطقة قصر بن غشير

تعرضت عائلة بمنطقة قصر بن غشير في ساعة متأخرة من مساء أمس لقصف بطيران تركي مسير أدى إلى مقتل عدد من أفراد العائلة.

محمد اللافي أحد الناجين من القصف كشف في مقطع مصور عن أن طائرة مسيرة تركية قد استهدفت بشكل مباشر بأربع غارات تجمعا لعائلتهم، مبينا أن القصف أسفر عن مقتل 12 شخصا من العائلة بطريقة بشعة، مشيرا إلى أن العديد من أفراد أسرته بينهم أطفال في حالة حرجة داخل مستشفى ترهونة.

وبينت الصور التي تم تداولها بمواقع التواصل الاجتماعي بشاعة المجزرة التي حصلت والتي تسببت في قطع أطراف المواطنين ورؤوس بعضهم وتحويل البقية إلى أشلاء فضلا عن الإصابات الخطيرة لمن تبقى على قيد الحياة.

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