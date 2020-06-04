«الثني» يفتتح كلية التربية ببلدية بئر الأشهب

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس، كلية التربية التابعة لجامعة طبرق ببلدية بئر الأشهب، وذلك بعد إنشائها من قبل الحكومة لخدمة سكان البلدية والتخفيف عن طلابها من تكبد عناء المسافة بين بئر الأشهب وطبرق.

وحضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.

وتضم الكلية التي تم تدشينها تخصصات مختلفة هي ” واللغة العربية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، ومعلمة الفصل”، واستقبلت خلال فصلها الأول نحو 150 طالبة وطالبا، موزعين على مختلف التخصصات قبل توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.

وشهدت الكلية تجهيزا بمعامل دراسية وفقا لأعلى المواصفات وآخر ما توصلت إليه التقنية، كما تم إنشاء قاعات وفصول دراسية بجودة عالية بما يعزز تسهيل العملية الدراسية والتحصيل العلمي في ظروف مناسبة.

وأشاد السيد “الثني” بالكلية وتجهيزها وفقا لأعلى مستوى، حاثا طلابها على التحصيل العلمي والاستفادة من هذه الكلية في تعزيز التخصصات العلمية لخدمة المنطقة بعد التخرج.