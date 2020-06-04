«الثني» يفتتح كلية التربية ببلدية بئر الأشهب

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني اليوم الخميس، كلية التربية التابعة لجامعة طبرق ببلدية بئر الأشهب، وذلك بعد إنشائها من قبل الحكومة لخدمة سكان البلدية والتخفيف عن طلابها من تكبد عناء المسافة بين بئر الأشهب وطبرق.
وحضر مراسم الافتتاح رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح.
وتضم الكلية التي تم تدشينها تخصصات مختلفة هي ” واللغة العربية، والأحياء، والكيمياء، والفيزياء، ومعلمة الفصل”، واستقبلت خلال فصلها الأول نحو 150 طالبة وطالبا، موزعين على مختلف التخصصات قبل توقف الدراسة بسبب جائحة كورونا.
وشهدت الكلية تجهيزا بمعامل دراسية وفقا لأعلى المواصفات وآخر ما توصلت إليه التقنية، كما تم إنشاء قاعات وفصول دراسية بجودة عالية بما يعزز تسهيل العملية الدراسية والتحصيل العلمي في ظروف مناسبة.
وأشاد السيد “الثني” بالكلية وتجهيزها وفقا لأعلى مستوى، حاثا طلابها على التحصيل العلمي والاستفادة من هذه الكلية في تعزيز التخصصات العلمية لخدمة المنطقة بعد التخرج.
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