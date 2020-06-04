«الدويلة»: «مليشيات حفتر» هربت من «ترهونة» إلى «الرجمة» سيراً على الأقدام

زعم القيادي الإخواني الكويتي، العضو السابق بمجلس الأمة، ناصر الدويلة، هروب قوات الجيش الوطني من مدينة ترهونة، وقال: “‏هربت ميليشيات حفتر من ترهونة و مسكوهم احرار بني وليد ينزلوهم من سياراتهم و يضربوهم على قفاهم و يروحوا من بني وليد نحو الرجمة سيراً على الاقدام طوابير تنتظر احد ياسرهم ولا احد راضي يأسرهم وهم يتمنون الموت السريع ولا هو حاصل لازم يروحوا للرجمة سيرا على الاقدام خلصت الحرب بالنسبة لهم” على حد قوله.

وسبق أن قال “الدويلة” أيضاً في تدوينة: “نصر من الله و فتح قريب اللهم انصر اخواننا في ليبيا و اخذل عدوهم و بارك لاخونا الكبير الرئيس رجب اردوغان و الشعب التركي البطل الذي انتصر لاهل ليبيا و دفع عنهم صولة الروس و المداخلة و اصحاب الاهواء اللهم افتح بيننا و بينهم بالحق وانت خير الفاتحين وننتظر العيدية من ابو بلال الليلة” على حد تعبيره.