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«الدويلة»: «مليشيات حفتر» هربت من «ترهونة» إلى «الرجمة» سيراً على الأقدام

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم القيادي الإخواني الكويتي، العضو السابق بمجلس الأمة، ناصر الدويلة، هروب قوات الجيش الوطني من مدينة ترهونة، وقال: “‏هربت ميليشيات حفتر من ترهونة و مسكوهم احرار بني وليد ينزلوهم من سياراتهم و يضربوهم على قفاهم و يروحوا من بني وليد نحو الرجمة سيراً على الاقدام طوابير تنتظر احد ياسرهم ولا احد راضي يأسرهم وهم يتمنون الموت السريع ولا هو حاصل لازم يروحوا للرجمة سيرا على الاقدام خلصت الحرب بالنسبة لهم” على حد قوله.

وسبق أن قال “الدويلة” أيضاً في تدوينة: “نصر من الله و فتح قريب اللهم انصر اخواننا في ليبيا و اخذل عدوهم و بارك لاخونا الكبير الرئيس رجب اردوغان و الشعب التركي البطل الذي انتصر لاهل ليبيا و دفع عنهم صولة الروس و المداخلة و اصحاب الاهواء اللهم افتح بيننا و بينهم بالحق وانت خير الفاتحين وننتظر العيدية من ابو بلال الليلة” على حد تعبيره.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا ويتنفس الكذب فاللواء التاسع استعاد سوق الخميس واسبيعة التى سبق ان انسحب منها عمدا ليجر كلاب اردوغان ويسحقهم ولو اراد الجيش استعادة كل شبر انسحب منه فهو قادر على ذلك ولكن رأى العالم كله قدرة المشير على السيطرة على قواته يأمرها بالانسحاب فيجد سمع وطاعة حتى وهم قادرون على الانتصار ياحمار فلم تدخل المليشيات اى مواقع فى مواجهة مع الجيش بل عقب انسحاب بهدف سحبهم للمدفعية من الشوارع وسط السكان الى مواقع عسكرية تركها الجيش عمدا ليتم تصفيتهم فيها فانت باكويتى ياحقير هربت يوم ما دخل صدام الكويت وجاء الامريكان ليحرروا لكم الكويت بينما فى ليبيا جيش قوى يواجه الاتراك ولم يهربوا مثلكم كالجرذان امام صدام !!

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  • كنت فين يابغل يوم ما دخل صدام واحتل الكويت كنت هارب ياجبان اتفوووه عليك يادون

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  • يادويلة ياحقير يااخواني ياعدو الله ،رأسك راس حمار لوكان عندك دين واخلاق لم تقل هذا القول لكن امثالك من الخونة الذين يبيعون الأوطان للصهاينة والشرف لهم انت فاسد حتي في بيتك ياوسخ

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  • هذا المطي هو أحد مخانيث الكويت الذين هربوا من امام جيش صدام المقدام من الدقائق الاولي للغزو العراقي وهذا النمر الورقي صار يكذب لدينا وفي صحافتنا فالكذب بلوي لدي كل من هو أخواني نجس فهذا الزمال الاثول الخايس النغل يتحدث بيما لا يعلم ويتدخل فيما لا يعنيه فسيلاقي شتائم ترضيه فالأخواني ان لم يشتم في اليوم الف مره فلا يهنأ له بال البارحه نام الغنوشي قرير العين بعدما مسحوا اعضاء من برلمان تونس بكرامته الارض

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  • شن مشكلته اعتقد عنده اعاقه ف دماغه مش طبيعي يقول ف كلام اطفال شخص مش ناضج ههههههه الزح محركات نفاته وصلو لا الرجمه مشي ياودي سرعه فائقه

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