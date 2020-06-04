رئيس الحكومة الليبية يفتتح مستشفى بالخاثر القروي ومستشفى بئر الأشهب بعد تطويره

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، مستشفى بالخاثر القروي الواقع بالفرع البلدي للمنطقة الواقة على بعد حوالي 40 كيلو مترا من بلدية طبرق، بسعة 60 سريرا.

كما أعاد “الثني” افتتاح مستشفى بلدية بئر الأشهب القروي بعد زيادة سعته السريرية وزيادة عدد من الأقسام التخصصية به، بحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي طبرق والفرع البلدي بالخاثر.

وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح ورئيس المحلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.

واطلع “الثني” على التجهيزات التي جرت للمستشفى المجهز بأحدث الآثاث والمعدات والأجهزة الطبية.

والتقى رئيس الحكومة والوفد المرافق له مدير المستشفى والعاملين به من عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين حاثهم على تقديم أفضل الخدمات لسكان هذه المنطقة.

وفي سياق متصل، افتتح “الثني” مستشفى بئر الأشهب القروي بعد إعادة تطويره.

وشمل مشروع التوسعة السريرية للمستشفى إضافة أقسام الطواريء والإسعاف، وعمليات الولادة، والنساء، والمختبرات، والأطفال، وغرف عمليات ، والخدمات الطبية إضافة إلى صيانة الأقسام القديمة.

وبلغت القيمة التعاقدية للمشرع نحو أربعة ملايين دينار، وفقا لتجهيزات طبية متطورة لخدمة كافة سكان المنطقة.

وأكد رئيس الحكومة أن أعمال التوسعة هي لخدمة سكان بلدية بئر الأشهب وعدم احتياجهم لمعاناة السفر للمدن، داعيا للاستفادة من هذا المستشفى في تعزيز الوضع الصحي للبلدية.