رئيس الحكومة الليبية يفتتح مستشفى بالخاثر القروي ومستشفى بئر الأشهب بعد تطويره

افتتح رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله عبدالرحمن الثني، اليوم الخميس، مستشفى بالخاثر القروي الواقع بالفرع البلدي للمنطقة الواقة على بعد حوالي 40 كيلو مترا من بلدية طبرق، بسعة 60 سريرا.
كما أعاد “الثني” افتتاح مستشفى بلدية بئر الأشهب القروي بعد زيادة سعته السريرية وزيادة عدد من الأقسام التخصصية به، بحضور عدد من أعضاء مجلس الوزراء، والمجلس البلدي طبرق والفرع البلدي بالخاثر.
وحضر مراسم الافتتاح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات الدكتور عبدالرحمن الأحيرش، ووزير الصحة الدكتور سعد عقوب عبدالرازق، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ووزير التعليم الدكتور فوزي بومريز، ووزير الصناعة الدكتور السنوسي صالح ورئيس المحلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية.
واطلع “الثني” على التجهيزات التي جرت للمستشفى المجهز بأحدث الآثاث والمعدات والأجهزة الطبية.
والتقى رئيس الحكومة والوفد المرافق له مدير المستشفى والعاملين به من عناصر طبية وطبية مساعدة وموظفين حاثهم على تقديم أفضل الخدمات لسكان هذه المنطقة.
وفي سياق متصل، افتتح “الثني” مستشفى بئر الأشهب القروي بعد إعادة تطويره.
وشمل مشروع التوسعة السريرية للمستشفى إضافة أقسام الطواريء والإسعاف، وعمليات الولادة، والنساء، والمختبرات، والأطفال، وغرف عمليات ، والخدمات الطبية إضافة إلى صيانة الأقسام القديمة.
وبلغت القيمة التعاقدية للمشرع نحو أربعة ملايين دينار، وفقا لتجهيزات طبية متطورة لخدمة كافة سكان المنطقة.
وأكد رئيس الحكومة أن أعمال التوسعة هي لخدمة سكان بلدية بئر الأشهب وعدم احتياجهم لمعاناة السفر للمدن، داعيا للاستفادة من هذا المستشفى في تعزيز الوضع الصحي للبلدية.
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