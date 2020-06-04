فرقاطة يونانية تنضم لـ“إيريني” قبالة سواحل ليبيا

العنوان_ليبيا

انضمت الفرقاطة التابعة للبحرية اليونانية “ HS Spetsai” إلى عملية ايريني الأوروبية لمراقبة حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا، وستقوم الفرقاطة بدوريات في منطقة العمليات المحددة وسط البحر الأبيض المتوسط، مع ثلاث طائرات نشرتها ألمانيا ولوكسمبورغ وبولندا.

وأشار بيان للعملية الأوروبية تلقت 218 نسخة منه إلى أن “HS Spetsai” هي فرقاطة من” MEKO200HN” وصلت وعلى متنها فريق متخصص لإجراء عمليات الاعتراض البحري بالإضافة إلى طائرة هليكوبتر من طراز Sikorsky S-70B Aegean Hawk.

وأشاد قائد العمليات الأدميرال فابيو أغوستيني بمساهمة اليونان وباقي دول الاتحاد الأوروبي في العملية العسكرية مشيراًك إلى أنها أسفرت عن نتائج إيجابية في جمع المعلومات حول عمليات تهريب الأسلحة والاتجار بالبشر ولها تأثير رادع على تهريب النفط الليبي حسب وصف البيان.

يشار إلى أن أكثر من 20 دولة في الاتحاد الأوروبي انضمت إلى عملية إيريني بالموظفين والأصول العسكرية البحرية، وتعتمد عملية إيريني على دعم صور الأقمار الصناعية التي يوفرها مركز الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي (SatCen)، ويتم مشاركتها مع لجنة خبراء الأمم المتحدة.