عقيلة أردوغان تلتقي بعقيلة السراج في أنقرة

أخبار ليبيا24

التقت عقيلة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أمينة جولبران أردوغان، بعقيلة رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، نادية رفعت، اليوم الخميس في العاصمة أنقرة، وذلك على هامش الزيارة التي يجريها السراج إلى تركيا.

وأعربت أردوغان، في تغريدة عبر صفحتها على تويتر، عن بالغ امتنانها للقائها بضيفتها الليبية.

وقالت، “يسعدني أن أقابل نادية رفعت، الزوجة الكريمة لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فايز السراج، التي زارت بلدنا”.

وهذه ليست المرة الأولى التي تلتقي فيها السيدتان، حيث سبق وأن التقيتا في مناسبات سابقة من بينها، من بينها لقاء جرى في إسطنبول على هامش انعقاد قمة منظمة التعاون الإسلامي يوم الأربعاء 13 ديسمبر 2017.

وغالبا ما ترافق السيدة نادية رفعت زوجها فايز السراج خلال سفره للمشاركة في الاجتماعات الدولية والزيارات الرسمية للدول.

وأجرى السراج محادثات مع الرئيس رجب طيب أردوغان في أنقرة التي وصلها الأربعاء في زيارة قصيرة، في إطار التشاور والتنسيق بين الحكومتين.

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