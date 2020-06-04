

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 June, 2020

كانت ليلة الأربعاء الخميس الأطول في حياة راشد الغنوشي زعيم إخوان تونس ، عندما اضطره نواب المعارضة في البرلمان الذي يرأسه الى السهر حتى الساعة الخامسة و25 دقيقة صباحا في مارثون المحاسبة لمواقفه الداعمة للتدخل التركي السافر في ليبيا

وتم قبل ذلك إسقاط لائحة برلمانية تقدمت بها كتلة الحزب الدستوري الحر لرفض التدخل الأجنبي في ليبيا خلال جلسة عامة تواصلت حتى صباح اليوم الخميس، بعد فشلها في الحصول على أغلبية 109 أصوات، وبرغم رضوخها لإدخال تعديلات جوهرية على مقترحها الأصلي إلا أنها فشلت في نيل الأغلبية.

لكن بمقاييس سياسية فإن النتيجة كانت إيجابية حيث وفق على اللائحة 94 نائبا، وعارضها 68، فيما تحفظ 7 نواب عن التصويت، ويرى المراقبون أن غياب بعض النواب بسبب الوضع الصحي هو الذي أدى الى الإطاحة باللائحة التي لم يصوت ضدها إلا حركة النهضة وحليفها الإخواني « إئتلاف الكرامة » وحزب التيار الديمقراطي الشريك في الحكم

وأعلن رئيس كتلة الإصلاح الوطني في مجلس نواب الشعب حسونة الناصفي أمس الخميس عن طرح لائحة جديدة صلب البرلمان ترفض التدخل الأجنبي في الملف الليبي”. ،وقال أن هذه اللائحة ستكون مبادرة لرفض التدخل الأجنبي في الدول الصديقة والشقيقة، وفق تعبيره ،وأضاف إن كتلتي” حركة النهضة وائتلاف الكرامة تشرعان لما تفعله تركيا مهما كانت الطرق والأساليب حتى لو كان التدخل عسكريا ومسلح، “، مردفا أن الكتلتين تدعمان تركيا للتدخل في ليبيا والقضاء عليها، حسب قوله.

ويرجح المراقبون أن يتم تمرير اللائحة في حال عرضها مرة ثانية على البرلمان ، في ظل ما وصفوها بالضربة الموجعة التي تلقاها راشد الغنوشي خلال ساعات طويلة من المحاسبة البرلمانية

وقالت رئيسة كتلة الحزب الدستوري، عبير موسي، إن الجلسة العامة لأول أمس “هي لمساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي، على إثر جملة الخروقات والتجاوزات التي ارتكبها في علاقة بالسياسة الخارجية لتونس والدبلوماسية البرلمانية”.

وبعد أن ذكّرت بلقاءات الغنوشي واتصالاته بالرئيس التركي إتصاله وبرئيس حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، لتهنئته باستعادة قاعدة الوطية، دون إعلام مكتب المجلس، أشارت موسي إلى أن “رئيس المجلس استغل ظرف الكورونا لتمرير مشاريع قوانين تخدم أجنداته الخاصة” متهمة الغنوشي بأن ما قام به “ليس من باب الخطأ أو سوء التقدير، بل هو تنفيذ لأجنداته في خدمة تنظيم الإخوان الذي يبقى مرجع حركة النهضة في مختلف القضايا وليس مدنية الدولة وفصل الدعوي عن السياسي “.

وأضافت موسي مخاطبة الغنوشي :”قياداتكم إخوانية ومصنفة إرهابية عالميا”، وأنت كذبت على التونسيين أكثر من مرة”. وتابعت أن “الاغتيالات السياسية رجعت مع دخولكم البلاد..”، وتساءلت “كيف دخلت (الغنوشي) لتونس ولم تمثل أمام المحكمة رغم الأحكام ضدك؟”.مشددة على إن “الغنوشي وحركته أكبر خطر بالنسبة لنا على تونس”.

وقالت موسي في تصريحات سابقة إن “النواب أصبحوا مقتنعين بضرورة سحب الثقة من الغنوشي وبأن بقاءه على رأس السلطة التشريعية خطر على البرلمان وعلى المصلحة العليا للبلاد وعلى الأمن القومي التونسي”، وفق تعبيرها.

كما بينت أن مطلب تنحية الغنوشي “لم يعد مطلب الحزب الدستوري الحر فحسب، بل أصبح مطلبا شعبيا، مشيرة إلى” أن أكثر من 150 ألف مواطن وقعوا الآن على عريضة سحب الثقة”.

وسبق لكتلة الحزب الدستوري الحر بالبرلمان، أن تقدمت بلائحة لمساءلة رئيس مجلس نواب الشعب بخصوص “تحركاته الخارجية غير المعلنة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”، غير أن مكتب البرلمان قرر خلال اجتماعه بتاريخ 19 ماي الماضي الموافقة على 6 مطالب تقدمت بها كتلة الدستوري الحر كشرط لرفع اعتصامها الذي نفذته في البرلمان مقابل رفض نقطة وحيدة تتعلق بطلب مساءلة رئيس المجلس راشد الغنوشي، الذي تعهد بمد المكتب بتقرير حول كل اتصالاته الخارجية مستقبلاً.

وتداول عشرات النواب على فضح أجندات حركة النهضة ومشروعها الإخواني وتبعيتها للنظام التركي وتورطها في القضايا الإقليمية بما فيها الأزمة الليبية ، بينما حاول نواب حركة النهجة وإئتلاف الكرامة الرد على ذلك بكثير من التشنج