القيادة العامة تعلن استئناف المشاركة بمحادثات وقف إطلاق النار تحت رعاية أممية شرط التزام حكومة الوفاق

بنغازي-العنوان

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استئناف مشاركتها في محادثات لجنة 5+5 برعاية الأمم المتحدة، شرط التزام حكومة الوفاق بوقف إطلاق النار.

كما أعلنت القيادة في بيان اليوم الخميس إعادة تمركز وحدات القوات المسلحة خارج طرابلس.

وأكدت القيادة، أن القوات المسلحة ستستأنف العمليات العسكرية وستعلق مشاركتها في لجنة وقف إطلاق النار 5+5 في حال عدم التزام الطرف الآخر بوقف إطلاق النار.

كما أكدت القيادة، في بيانها، أن قبول استئناف المشاركة في المحادثات التي ترعاها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، يأتي دعما للحل السياسي واستجابة لطلبات العديد من الدول والمنظمات المهتمة بالشأن الليبي، وكمبادرة إنسانية وحقنا لدماء الشعب الليبي والاستهداف العشوائي الذي يتعرض له المدنيون في طرابلس من قبل مليشيات الوفاق.

وأشارت القيادة إلى أن المعركة لم تنته وستستمر حتى النصر من أجل الثوابت الوطنية.