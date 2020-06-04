

ليبيا



بوابة إفريقيا الإخبارية – متابعات |

04 June, 2020

مطار طرابلس العالمي كان مطاراً دولياً يخدم طرابلس عاصمة ليبيا ويبعد عنها حوالي 27 كم، ويقع المطار بالتحديد في منطقة قصر بن غشير،

2) مطار طرابلس أنشأه الايطاليون سنة 1934 كمطار عسكري وأطلقوا عليه اسم مطار سلاح الجو الإيطالي

3) قام الحاكم العسكري الإيطالي الليبي “إيتالو بالبو” بتوسيع المطار سنة 1938 وأطلق عليه اسم مطار طرابلس قلعة بينيتو ، وكانت أول الرحلات الدولية التي تم تشغيلها هي روما، تونس، ومالطا، 4) خلال الحرب العالمية الثانية تم استخدام المطار من طرف القوات الجوية البريطانية وتم تسميته قلعة بينيتو في عام 1952 تم تغيير الأسم إلى مطار إدريس ، في الفترة ما بين 1950 و 1960 كان المطار يسمى “مطار ادريس الدولي”.

5) قام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بإغلاق المطار من مارس 2011 إلى أكتوبر 2011 لإقامة منطقة ممنوعة الطيران فوق ليبيا.

6) قامت كتائب الزنتان بالسيطرة على المطار في 21 اغسطس 2011، وتم فتح المطار من جديد في 11 أكتوبر 2011.

7) تقرر إيقاف العمل بمطار طرابلس العالمي نظراً للقصف والاضرار الكبيرة التي تعرض لها نتيجة للاعمال العسكرية التي تعرض لها المطار في عام 2014 عندما اشتبكت قوات فجر ليبيا مع الزنتان التي تفرض سيطرتها على المطار، وتسببت الاشتباكات في دمار كامل للمطار وحرقه بعد اقتحامه من قوات فجر ليبيا. وقد أعلنت السلطات في ليبيا ان أكثر من 90% من الطائرات التي كانت في مدرج المطار قد تعرضت لأضرار فادحة إلى درجة ان بعض الطائرات التهمتها النيران بالكامل، ثم تم تحويل الرحلات التي كانت تسير من مطار طرابلس ونقلها لتنطلق من مطار معيتيقة الدولي بالعاصمة الليبية طرابلس وقد أصبحت أغلب هذه الرحلات تشمل فقط رحلات لشركات طيران ليبية بعد انسحاب الشركات الأجنبية بالكامل بسبب الأوضاع الأمنية الغير مستقرة.

8) يتكون مبنى الركاب من خمس طوابق وبمساحة إجمالية تقدر بحوالي 33000 متر مربع، متضمنة جميع التجهيزات والمرافق الخدمية والتشغيلية للرحلات الداخلية والدولية، وبطاقة استيعابية سنوية تبلغ 3 مليون مسافر.

9) عام 2007، أعلنت الحكومة الليبية عن مشروع تجديد وتوسعة المطار، هذا المشروع كان المبتغى منه إنشاء محطتين جويتين جديدتين لهما طاقة استعابية 20 مليون مسافر وقادرتين على خدمة 100 طائرة معاً، بدأت الإشغال في أكتوبر 2007، وتوقف المشروع عام 2011 بسبب الحرب الأهلية الليبية التي دمرت المطار

10) كان المطار مركز عمليات شركة الخطوط الجوية الليبية وشركة الخطوط الجوية الأفريقية وشركة طيران البراق. وقد تم إغلاق المطار وإيقاف العمل فيه منذ عام 2014، وتم تعويضه بمطار معيتيقة الدولي في طرابلس.