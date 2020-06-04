عقيلة صالح يوجه المصرف المركزي لصرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة الليبية

القبة-العنوان

التقى رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمدينة القبة مع محافظ مصرف ليبيا المركزي السيد علي الحبري، بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية عبدالسلام الحاسي، ووكيل وزارة المالية والتخطيط المكلف بتسيير الوزارة السيد أمراجع غيث.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب، حميد الصافي، إن عقيلة صالح، وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي بصرف مخصصات الميزانية العامة للحكومة الليبية، ليتسنى لها العمل على تقديم الخدمات للمواطنين خلال الوقت الراهن.

وأشار الصافي، إلى أن رئيس مجلس النواب شدد على ضرورة إيجاد حلول للصرف على أبواب الميزانية العامة الضرورية ومن بينها تسديد كافة الالتزامات السابقة على المشاريع القائمة، وكذلك لتسيير احتياجات القطاعات الحيوية.

وأوضح الصافي، أن رئيس مجلس النواب أكد على ضرورة تقنين الصرف والرقابة عليه ليتم صرفه في أوجهه بما يحقق الخدمة لكافة المواطنين.

وكان رئيس مجلس النواب قد التقى في وقت سابق اليوم لخميس مع رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني، حيث أطلع الأخير رئيس مجلس النواب على ما قامت به الحكومة في مكافحة جائحة كورونا والاجراءات الاحترازية المتبعة.

وتطرق اللقاء إلى توفير السلع التموينية والمواد والمستلزمات الصحية التي تخص المواطن في هذا الجانب، كما ناقشا أهمية توفير التغطية والميزانية اللازمة للحكومة الليبية.