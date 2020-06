القنصلية الليبية في اسطنبول تبدأ إجراءات حجر 390 عالقا تمهيدا لعودتهم

دعت القنصلية الليبية في اسطنبول المواطنيين الراغبيين في العودة إلى ليبيا، التوجة يوم الجمعة إلى فندق “wow ” لبدء إجراءات الحجر الصحي تمهيدًا لعودتهم.

ونشرت القنصلية على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائمة بأسماء 390 مواطنا، وسيتم استقبالهم في الفندق بداية من الساعة العاشرة صباحًا إلى الرابعة مساءً.

وطالبت القنصلية

من المواطنيين إحضار الأمتعة وجوازات السفر، وثلاث صور من جواز السفر، ونسخة من تذكرة

السفر.

وحسب البيان، أكدت القنصلية أنه لن يتم قبول أي مواطنين من القائمة بعد الموعد المحدد.

