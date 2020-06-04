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كاريس تعلن تأييدها لبيان القيادة العامة وتدين سكوت المجتمع الدولي عن جرائم قصف المدنيين بطرابلس

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

أوجلة-العنوان

أعلنت عضو مجلس النواب الليبي، فاطمة كاريس، تأييدها لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن استئناف المشاركة بمباحثات لجنة 5+5 لوقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعربت كاريس، عن تنديدها بصمت المجتمع الدولي من تعرض المدنيين في العاصمة طرابلس للقصف من قبل مجموعات الوفاق المسلحة.

وقالت كاريس، “نؤيد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ونندد بصمت المجتمع الدولي عمّا يحدث في طرابلس من المليشيات والعصابات الإرهابية في قصف المدنيين”.

كما أعرب عضو مجلس النواب عن مدينة أوجلة، عن شكرها لأعضاء مجلس النواب التونسي لـ “موقفهم الشجاع ضد مؤامرات الإخوان المسلمين ووقوفهم بجانب إرادة الشعب الليبي العظيم”.

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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  • الشعب الليبي العظيم يقوم بسحب الثقة من النواب والبرلمانات الوضعية المتواطئة في قتل الليبيين وسرقة اموالهم –
    ويعطي الصلاحية لحكومة الوقاق الوطني الشرعية وحكومة ادارة البلديات – لوضع خطط الاصلاح الداخلي للموسسات والادارات الليبية ومحاربة الفساد المالي الذي يتعرض اليها الاقتصاد الليبي من طرف مجلس النواب الليبي الغير معترف به – من طرف الشعب الليبي العظيم .

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