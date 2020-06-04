كاريس تعلن تأييدها لبيان القيادة العامة وتدين سكوت المجتمع الدولي عن جرائم قصف المدنيين بطرابلس

أوجلة-العنوان

أعلنت عضو مجلس النواب الليبي، فاطمة كاريس، تأييدها لبيان القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن استئناف المشاركة بمباحثات لجنة 5+5 لوقف إطلاق النار برعاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا.

وأعربت كاريس، عن تنديدها بصمت المجتمع الدولي من تعرض المدنيين في العاصمة طرابلس للقصف من قبل مجموعات الوفاق المسلحة.

وقالت كاريس، “نؤيد بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ونندد بصمت المجتمع الدولي عمّا يحدث في طرابلس من المليشيات والعصابات الإرهابية في قصف المدنيين”.

كما أعرب عضو مجلس النواب عن مدينة أوجلة، عن شكرها لأعضاء مجلس النواب التونسي لـ “موقفهم الشجاع ضد مؤامرات الإخوان المسلمين ووقوفهم بجانب إرادة الشعب الليبي العظيم”.