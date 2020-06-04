شكري يحذر من التهديد الذي تمارسه تركيا بإرسال المقاتلين إلى ليبيا

حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري من التهديد الذي تضطلع به تركيا في تجنيد وتدريب ونقل الآلاف من المقاتلين من سوريا إلى ليبيا.

شكري شدد خلال الاجتماع الوزاري للمجموعة المصغرة للائتلاف الدولي لمكافحة داعش على ما تمثله الممارسات التركية من انتهاكات واضحة للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن.

ودعا وزير الخارجية المصري الائتلاف إلى ضمان عدول تركيا الفوري عن هذه الممارسات والالتزام بواجباتها القانونية، فضلا عن ضرورة اضطلاع مجلس الأمن ولجان العقوبات التابعة له بمسؤولياتها في هذا الصدد، مؤكدا التزام مصر الكامل بأهداف الائتلاف، ومواصلتها لجهودها ذات الصلة في طليعة دول الائتلاف المحاربة ليس فقط لداعش، ولكن لكل المنظمات الإرهابية وتحت كافة مسمياتها .

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