«مكافحة الأمراض»: تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا تسجيل 13 إصابة جديدة بـفيروس كورونا منها 3 في العاصمة طرابلس و10 في مدينة سبها وبراك الشاطئ.

وبحسب بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض رقم “90”، الصادر اليوم الخميس، فإن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، استلم اليوم الخميس، 648 عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 351 عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة 39 عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني سبها 96 عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي 67 عينة.

– مختبر مستشفى الكويفية 5 عينات.

-مختبر مستشفى طرابلس الجامعي 14 عينة.

– مختبر مستشفى المركزي 76 عينة.

ولفت المركز إلى نتائج التحاليل التي جاءت كالتالي: 635 عينة سالبة، و13 عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

– 3 حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة جديدة من مدينة سبها، فضلا 9 حالات مخالطين من سبها وبراك الشاطئ.