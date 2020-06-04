أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، تسجيل 13 إصابة جديدة بفيروس

كورونا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” أنه استلم الخميس 648 عينة من عدة مختبرات،

مبينًا أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس 351 عينة، ومن مختبر فرع

المركز الوطني بمصراتة 39 عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني سبها 96 عينة، ومن مختبر

مركز بنغازي الطبي 67 عينة، ومن مختبر مستشفى الكويفية 5 عينات، ومن مختبر مركز طرابلس الطبي 14 عينة،

ومن مختبر مستشفى المركزي 76 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات كانت 635 عينة سالبة و13 عينة موجبة منها 3 حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ، وحالة واحدة جديدة من مدينة سبها، و9 حالات مخالطين من سبها وبراك الشاطئ.

The post الوطني لمكافحة الأمراض: 13 إصابة جديدة بكورونا و635 عينة نتائج فحصها سالبة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24