حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا بلغت 209 حالة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان له، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع له، استلم عدد 648 عينة موزعة على النحو التالي:

– المختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس عدد (351) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني بمصراتة عدد (39) عينة.

– مختبر فرع المركز الوطني سبها عدد (96) عينة.

– مختبر مركز بنغازي الطبي عدد (67) عينة.

– مختبر مستشفى الكويفية عدد (5) عينات.

– مختبر مستشفى طرابلس الجامعي عدد (14) عينة.

– مختبر مستشفى المركزي عدد 76 عينة.

وكانت النتائج كالتالي:

– عدد (635) عينة سالبة.

– عدد ( 13) عينة موجبة مفصلة على النحو التالي:

– عدد (3) حالات جديدة من طرابلس عائدين من زيارة لمدينة براك الشاطئ.

– عدد (1) حالة جديدة من مدينة سبها.

– عدد (9) حالات مخالطين من سبها وبراك الشاطئ

وبلغ عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا، 209 إصابة بعد تسجيل 13 حالة جديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية