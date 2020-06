إيشلر: سياسة أنقرة في ليبيا سببا في انتصار حليفتنا “الوفاق”

قال المبعوث التركي إلى ليبيا، أمر الله إيشلر، الخميس، أن التقدمات في محاور القتال التي حققتها حكومة الوفاق غير المعتمدة حليفة تركيا، بحسب وصفه، انشقاقات داخل الجيش، على حد قوله.

وزعم إيشلر، في تصريحات صحفية، أن سياسة أنقرة التي اتبعتها في ليبيا قضت على المخاطر الأمنية التي تواجه طرابلس، وأن مساعي القوى الخارجية الداعمة لحفتر فشلت جميعها.

وأضاف المبعوث التركي أن الحل السياسي الشامل المبني على أرضية مدنية وديمقراطية في ليبيا بات قريبا، مشيرا إلى أنه ستتم إعادة إنشاء الدولة من جديد بعد أن تبخرت آمال الساعين لتأسيس حكم عسكري في ليبيا حسب تعبيره.

هذا ويذكر أن تركيا دعمت حكومة الوفاق غير المعتمدة في معاركها ضد الجيشن من خلال إرسال المرتزقة السوريين والأسلحة والطيران المسير الذي أزهق أرواح المدنيين.

