وصلت قافلة طبية تتكوّن من ثمانية عناصر طبية من بينهم أطباء

متخصصين في الأمراض السارية وأمراض الباطنة وفنيي تخدير، الخميس، إلى مدينة سبها.

وأوضحت وزارة صحة حكومة الوفاق غير المعتمدة في تدوينة

عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن الفرق الطبية ستقوم بمتابعة

وعلاج الحالات المرضية بمركز علاج مصابي فيروس كورونا في سبها، وفرز الحالات التى تعاني

من إصابات تنفسية حادة والحالات المشتبه بإصابتها بمرض كورونا.

وأضافت الوزارة أنها أرسلت شحنة من معدات الوقاية الشخصية

وجهاز قياس نسبة الغازات في الدم ضمن القافلة الطبية.

The post سبها.. وصول قافلة طبية وشحنة معدات وقاية شخصية إلى المدينة appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24