طبي الحكومة الليبية يخصص شحنات طبية لهذه المناطق في الجنوب

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

04 June, 2020

أفاد المسؤول الإعلامي بجهاز الإمداد الطبي بالحكومة الليبية هاني العريبي أن اجتماعا عقده رئيس مجلس إدارة جهاز الدكتور حمد بورتيمة الخميس الخميس مع مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية إسماعيل العيضة بحضور مندوب القطاع الصحي الكفرة لمناقشة احتياجات الجنوب الشرقي والواحات من المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة وباء كورونا.

وقال العريبي في تصريحات لبوابة افريقيا الاخبارية أنه تم تخصيص كميات كبيرة من هذه المستلزمات الى المدن المستهدفة.

وشملت المواد التى سيتم تزيد المرافق الصحية بها بدلات حماية للاطقم الطبية و كمامات n95 و كمامات جراحية وقائية و أجهزة قياس حرارة و قفازات معطاف طبية وأشار العريبي إلى ان شحن مخصصات الكفرة سيكون الاثنين المقبل الى مخازن الطوارئ التابع للجنة الرئيسية بالكفرة حيث سيتم التوزيع على الجهات المختصة حسب الإحتياجات