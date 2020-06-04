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طبي الحكومة الليبية يخصص شحنات طبية لهذه المناطق في الجنوب

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

عبدالله الزائدي ــ بوابة إفريقيا الإخبارية |

04 June, 2020

أفاد  المسؤول الإعلامي  بجهاز  الإمداد الطبي بالحكومة الليبية هاني العريبي أن اجتماعا عقده  رئيس مجلس إدارة جهاز  الدكتور حمد بورتيمة الخميس الخميس  مع مدير ادارة المستشفيات بوزارة الصحة بالحكومة الليبية  إسماعيل العيضة بحضور مندوب القطاع الصحي الكفرة  لمناقشة احتياجات الجنوب الشرقي والواحات من المستلزمات الطبية الخاصة بمكافحة وباء كورونا.

وقال العريبي في تصريحات لبوابة افريقيا الاخبارية  أنه تم تخصيص كميات كبيرة من هذه المستلزمات الى المدن المستهدفة.  
وشملت المواد التى سيتم تزيد المرافق الصحية بها بدلات حماية للاطقم الطبية  و كمامات n95 و كمامات جراحية وقائية و أجهزة قياس حرارة و قفازات معطاف طبية وأشار العريبي إلى ان  شحن مخصصات  الكفرة سيكون الاثنين المقبل   الى مخازن الطوارئ التابع للجنة الرئيسية بالكفرة حيث سيتم التوزيع على الجهات المختصة حسب الإحتياجات

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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