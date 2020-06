الوطني لمكافحة الأمراض يطالب أهالي سبها بعدم مغادرة المدينة حتى استقرار الوضع الوبائي

طالب المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الجمعة، أهالي

مدينة سبها بعدم مغادرة المدينة حتى يتم حصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.

كما دعا المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” المواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية

اللازمة والتي تشمل حظر التجول والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي والاستمرار في عمليات

التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية.

وطالب المركز المواطنين بالتواصل معه على رقم الطوارئ المجاني

195 لأي استفسار أو عند الشعور بأعراض اشتباه لفيروس كورونا والحاجة للمساعدة،

مؤكدًا أن فرق الرصد والتقصي الوبائي وكذلك فرق الاستجابة السريعة التابعة المركز الوطني

لمكافحة الأمراض تبذل قصارى جهدها لتتبع المخالطين للحالات وحصرها وأخذ العينات اللازمة

للكشف عن فيروس كورونا.

وأضاف المركز أن إجمالي الإصابات في ليبيا وصل إلى 209

حالات، مشيرًا إلى أن الحالات النشطة عددها 152 حالة، والمتعافين 52 حالة، لافتًا

إلى أن إجمالي الوفيات هو 5 حالات.

