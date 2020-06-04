أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة فيروس

كورونا ببلدية مصراتة، الجمعة، عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا أمس

الخميس.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر

فحص 4 حالات تم تحويل 2 منها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية

وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفي انتظار نتائج التحاليل.

وأضافت اللجنة أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بفحص

5 حالات وهي بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس كورونا، باستثناء حالتين تم

تحويلهما لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ مسحات مخبرية وإرسالها للمركز

الوطني لمكافحة الأمراض وفي انتظار نتائج التحاليل.

وتابعت اللجنة أن مركز الكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام

قام بالكشف على 11 حالة وقد تم تحويلها لفريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لأخذ

مسحات مخبرية وإرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأشارت اللجنة إلى أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة قام بسحب 85 مسحة أنفية وبلعومية مختلفة وقد تم إرسالها لمركز مكافحة الأمراض وفي انتظار نتائج التحاليل، لافتة إلى أن مركز الإيواء والعزل التابع لمركز مصراتة الطبي لم يسجل دخول حالات جديدة مصابة بكورونا أمس الخميس.

The post لجنة مكافحة كورونا بمصراتة: لم نسجل إصابات جديدة في البلدية appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

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