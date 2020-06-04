زاخاروفا :إرهابيون سوريون يقاتلون في صف الجماعات المسلحة في ليبيا

أكدت الخارجية الروسية مشاركة إرهابيين سوريين في القتال في صفوف الجماعات المسلحة في ليبيا، محذرة من أن استمرار القتال يهدد بعواقب كارثية.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم عن قلق موسكو إزاء مستجدات الوضع في غرب ليبيا، لاسيما ازدياد الجرائم المرتكبة على أيدي ميليشيات مسلحة، مشيرة إلى أن من يحارب في صفوف الوفاق مسلحون تم نقلهم من سوريا، بمن فيهم عناصر من جبهة النصرة المدرجة من قبل مجلس الأمن على قائمة التنظيمات الإرهابية.

وحذرت زاخاروفا من أن الهدنة الإنسانية التي أعلنها الجيش الليبي تشهد انتهاكات، مؤكدة أن جماعات مسلحة تواصل الأعمال القتالية وهو ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة التي تهدد ليبيا وشعبها بعواقب كارثية، حسب قولها.

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