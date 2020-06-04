المشري: الدول التي دعمتنا يجمعنا معها مصالح لا “التبعية”

اعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إن المجلس سيبقى حريصا ليبقى صوتًا للثورة والثوار، وأن الأصوات التي تنادي بإسقاطه لن تنجح في مساعيها.

وأضاف المشري في كلمة له، بعد سيطرة قوات الوفاق على العاصمة طرابلس، إن “إنتصار” العاصمة يعتبر انتصارا منقوصا، بسبب تأخر عودة النازحين من عدة مناطق، مشيرا أن الدول التي دعمت المجلس الرئاسي والمجلس الأعلى للدولة، ما يجمعها المصالح لا التبعية في ليبيا.

وقدّم رئيس المجلس الأعلى للدولة، الشكر لكل الدول التي دعمت المجلس الرئاسي، في مواجهة الجيش الوطني، مضيفا أن المجلس وقف أمام مؤامرات سياسية تُحاك ضد المجلس الرئاسي، مؤكدا أنه متمسك بالاتفاق السياسي.

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