لودريان: مستقبل ليبيا يحدده الليبيون لا مصالح القوى الخارجية

أكد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أن مستقبل ليبيا يجب أن يحدده الليبيون وليس مصالح القوى الخارجية.

لودريان قال في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي، لويجي دي مايو أمس في روما إن عليهم مواصلة جهود إعادة إنتاج النفط، ووضع مسار داخلي بين الليبيين للانتقال السياسي، وإيقاف التدخل الخارجي في ليبيا.

وفي رد على سؤال حول وجود خلاف في توجهات فرنسا وإيطاليا بشأن ليبيا أجاب لودريان بأن هناك تقاربا في وجهات النظر، مؤكدا أن مستقبل ليبيا لا يجب أن يكون مبنيا على مصالح القوى الخارجية بل بين أيدي الليبيين.

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