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«أردوغان» متحدثاً لـ«السراج» بـ«العربية»: بارك الله في لحيتك

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أبدى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إعجابه بلحية رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، لدى استقباله له بالمجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأظهر فيديو، نشرته وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية، لحظة استقبال أردوغان للسراج، وقوله له باللغة العربية: “أهلا وسهلا، كيف الحال؟”، ليجيب السراج: “الحمد لله بخير”.

ثم أشار أردوغان إلى لحية السراج البيضاء، مُعلقا: “بارك الله”.

وتأتي زيارة السراج إلى تركيا تزامنا مع زيارات مماثلة لأطراف الأزمة الليبية إلى القاهرة وموسكو، وسط مساعي لإقرار وقف إطلاق النار.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • بارك الله فى لحيتك يا سراج لانك بعتنا ليبيا بلا فلوس ومكنتنا من ليبيا وهذا معنى كلام المعتوه لزوجته القحبة فائزة بنت مصطفى السراج .

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