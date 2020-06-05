مكتب الخدمات الصحية أبوسليم يعلن بدء تنفيذ المسح المَصْلي الخاص بكورونا

أعلن مكتب الخدمات الصحية ببلدية أبوسليم، البدء في تنفيذ برنامج المسح المَصْلي الخاص بفيروس كورونا المستجد كوفيد – 19.

وأوضح المكتب، البرنامج استهدف كخطوة اولى، مقدمو الرعاية الصحية بالمراكز الصحية بالبلدية، كأحد مجتمعات الدراسة التي تتم بالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة طرابلس وبإشراف مكتب الخدمات الصحية أبوسليم.

وأشار مكتب الخدمات الصحية أبوسليم، أن البرنامج نفّذ عملية المسح على المركز الصحي غرغور والمركز الصحي الإنتصار والمركز الصحي خالد بن الوليد والمركز الصحي الشفاء والمركز الصحي باب بن غشير.

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