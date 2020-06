مديرية أمن بنغازي تُحدد ساعات حظر التجول داخل المدينة 

أعلنت مديرية أمن بنغازي، أن ساعات الحظر ستكون من الساعة السادسة صباحا إلى الساعة السابعة مساءًا، إستجابة لأهالي المدينة، ولتوجيهات مدير أمن بنغازي العميد عادل عبدالعزيز.

وأوضحت المديرية، أن تحديد ساعات الحظر الجديدة، تأتي لأجل السماح للمواطنين لقضاء حوائجهم.

وأشارت مديرية أمن بنغازي، أن هذه الإجراءات الوقائية من ضمن جهود أقسام المديرية، بالاستناد على قرار اللجنة العُليا بشأن فرض حظر التجول ، وبشأن الخطة الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

