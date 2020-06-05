رئيس الحكومة يفتتح مستشفى بالخاثر القروي شرق البلاد

افتتح رئيس الحكومة عبد الله الثني اليوم مستشفى بالخاثر القروي شرق البلاد، المجهز بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وعدد من الأقسام الإضافية، وذلك رفقة وزير الصحة سعد عقوب، وبحضور وزيري التعليم والداخلية، وعدد من المسؤولين.

ووفق وزارة الصحة فقد جاءت هذه الخطوة وفقا لاستراتيجية الوزارة التي تهدف إلى تقريب وتوطين الخدمة للمواطن داخل نطاق منطقة بالخاثر وما جاورها، مشيرة إلى أن رئيس الحكومة والوفد المرافق له أجروا جولة داخل أقسام المستشفى للاطلاع على الإمكانيات والتجهيزات بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى.

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