الغريفة.. اجتماع لمناقشة تكثيف الجهود لتجهيز مقرات العزل في عدد من البلديات

عقد عمداء

بلديات الغريفة وأوبارى وبنت بية، الخميس، اجتماعًا موسعًا بقاعة صندوق التضامن الاجتماعى

فرع أوبارى، لبحث توحيد كافة الجهود لبلديات المنطقة وتسخير كافة إمكانياتها لمقرات

العزل والإيواء ودعمها بكل التجهيزات الطبية التى تساعدها على مجابهة فيروس كورونا

بمختلف مناطق وادى الحياة.

وبحسب تدوينة

لبلدية الغريفة عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” فإن الاجتماع

تطرق أيضا إلى ضرورة دعم مديرية أمن أوبارى بكل ما يلزم من إمكانيات بغية تطبيق إجراءات

فرض حظر التجول بجميع المناطق اعتبارا من الساعة الثانية ظهرا وحتى الساعة التاسعة

صباحا باستتناء الحالات الطارئة وسيارت نقل البضائع.

وأضافت

البلدية أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على وضع خطة أمنية يمكن من خلالها متابعة المداخل

الرئيسية من ناحية المدخل الشرقى والغربى لمنطقة وادى الحياة وحصر كل الوافدين للمنطقة

لتفادى خطر الإصابة بفيروس كورونا.

