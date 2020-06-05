رئيس مجلس النواب الليبي يصل القاهرة صباح الجمعة.. ولقاء مرتقب مع المشير حفتر

يصل المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اليوم الجمعة، إلى العاصمة المصرية القاهرة، لبحث آخر التطورات على الساحة الليبية والتدخلات التركية وسبل تعزيز التعاون المشترك.

وسلطت صحف محلية مصرية، الضوء على زيارة رئيس مجلس النواب الليبي إلى القاهرة، ولقاء عدد من المسؤولين المصريين، والتشاور حول التدخل العسكرى التركى فى الأراضى الليبية، واحتمالية عقد لقاء مرتقب بين رئيس مجلس النواب الليبي والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وتأتي زيارة المستشار عقيلة صالح تأتي فى إطار الجهود المصرية لتفعيل الحل السياسي.

ويجرى القائد العام للجيش الوطنى الليبى المشير خليفة بلقاسم حفتر، مشاورات منذ الأمس، مع عدد من المسؤولين المصريين للتنسيق والتشاور حول تطورات الأوضاع الراهنة فى ليبيا، مع تدخل تركيا عسكريا ونقل عدد كبير من المرتزقة السوريين إلى مدن الغرب الليبى.

كما أجرى ولي عهد الإمارات ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الجمعة، مكالمة مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لبحث آخر التطورات على الساحة الإقليمية وزيادة الاستقرار الإقليمي ودعم وقف إطلاق نار دائم في ليبيا.