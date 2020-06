أفادت مصادر إعلامية، الجمعة، بأن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، سيصل العاصمة المصرية القاهرة، صباح اليوم، للقاء “حفتر” لإنهاء الخلافات العالقة وتوحيد الصف في ظل ما تشهده البلاد من فوضى وعدم استقرار.

