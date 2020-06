تخفيف ساعات حظر التجول في بلدية زوارة

قالت غرفة مكافحة

وباء كورونا في بلدية زوارة، الخميس، إنه تم تخفيف ساعات الحظر التجول، لتصبح من الساعة

الثامنة مساءً وحتى الساعة السادسة صباحًا.

وأضافت الغرفة

في بيان لها أن هذا القرار جاء بناءً على الاجتماعات التي عقدتها غرفة مكافحة وباء

كورونا والأجهزة الأمنية في البلدية، مشيرة إلى خلو مدينة زوارة من وباء كورونا، مبينة

أن وتعاون الأهالي والمؤسسات الأمنية والمدنية كان له دور في هذا الإجراء.

وطالب المجلس البلدي

زوارة أصحاب المحلات التجارية المؤجرة بتخفيف الإجارات عن المؤجرين خلال هذه الفترة،

كما طالبت غرفة مكافحة وباء كورونا ببلدية زوارة كافة أهالي البلدية بالتعاون مع الجهات

الأمنية والمؤسسات المكلفة بتنفيذ قرارات الحظر.

