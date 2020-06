أخبار ليبيا24 كشف مصدر مطلع أن سلاح الجو التابع للقوات المسلحة استهداف تجمعا لقوات الوفاق لأكثر من غارة في محور القداحية. وأوضح المصدر أن طائرات سلاح الجو لاتزال تغطي سماء محاور جنوب شرق مصراتة، لافتا إلى أن بعض الحسابات الإلكترونية التابعة لقوات الوفاق بدأت في الإعلان عن قتلاهم. وأشار المصدر إلى أن الدفاعات الجوية للقوات […]

